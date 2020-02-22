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Sahayı su bastı, maç tatil edildi

Muğla Süper Amatör Küme 16.

haftasında Seydikemer Belediyespor-Gümüşlükspor karşılaşması yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38. dakikada tatil edildi.


Seydikemer Mehmet Günay Stadı'nda oynanan müsabakanın 38. dakikasında yağmur ve dolu etkisini giderek artırdı. Yoğun yağış dolayısıyla maçın hakemi, sahada kontrollerde bulundu. Hakem, saha zemininin çeşitli noktalarında yaptığı incelemenin yanı sıra topun sekip, sekmediğini de kontrol etti. Hakem, daha sonra yoğun yağıştan dolayı saha zemininin maç oynamaya uygun olmadığını gerekçe göstererek mücadelenin tatil edilmesine karar verdi.


Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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