Şahidi Ortaokulu Polonya'da Türkiye'yi temsil etti

Menteşe Şahidi Ortaokulundan iki öğretmen Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘My Digi-Edu World' isimli Eramus+ KA210 projesinde Türkiye'yi temsil etti.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılan eğitim şirketleri (NGO), proje ortağı Türkiye, Polonya, Letonya ve Kuzey Makedonya'dan katılımcılara Web2 araçlarının eğitimde kullanım eğitimi verdi. Türkiye'den Menteşe Şahidi Ortaokulu'nu temsilen Rabia Kullapcı ve Mustafa Çulha Muğla ve Türkiye'yi temsilen katıldıkları programda, ilk gün Web2 araçları eğitiminin birinci bölümü gerçekleştirildi.

İkinci gün Web2 araçları eğitiminin ikinci bölümü gerçekleştirilirken, Raciborz Üniversitesi ziyaret edildi. Üniversitenin robotik atölyeleri ziyaret edilerek burada robotik ve mekatronik derslerine katılım sağlandı. Üçüncü gün Polonya'daki ev sahibi okul Zesp Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Raciborzu okulu dışında iki farklı okul daha ziyaret edildi. Bunlardan Şahidi Ortaokulunda yürütülen ‘My Little Big World' eTwinning projesnin ortağı olan Szkola Podstawova Nr 4 okulu ve diğeri özel çocukların eğitim aldığı Centrum Terapii Dzieciecej okulu oldu.

Bir yıl önce 6 ortak kurum ile başlayan işbirliği Polonya'da ilk hareketlilik gerçekleştirilmiş oldu. Şahidi Ortaokulu yetkilileri, “Ev sahibi kurumdaki öğretmenlerin ve öğrencilerin olağanüstü hazırlıkları, mükemmel organizasyonları, misafirperverlikleri, minik sürprizleri, samimiyetleri, nezaketleri için Polonya ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.