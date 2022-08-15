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Sahil Güvenlik bu defa Deniz Kaplumbağası kurtardı

Devriye görevi esnasında deniz yüzeyinde bitkin ve hareketsiz deniz kaplumbağasına rastlayan Sahil Güvenlik ekipleri, tüm dünyada koruma altında olan Caretta Caretta deniz kaplumbağasını DEKAMER’E teslim etti.

Devriye görevi esnasında deniz yüzeyinde bitkin ve hareketsiz deniz kaplumbağasına rastlayan Sahil Güvenlik ekipleri, tüm dünyada koruma altında olan Caretta Caretta deniz kaplumbağasını DEKAMER'E teslim etti.


Açık denizde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri hareketsiz ve bitkin Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası tespit etti. Dalış Timi personeli tarafından denizden çıkarılan deniz kaplumbağası Ortaca Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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