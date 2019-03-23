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Sahil güvenlik ekipleri kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen yakalandı.


Bugün sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Kargı adası önünde ilerleyen fiber bir tekne farketti. Tekneyi durduran ekipler 5'i Filistin, 1 Yemen uyruklu 6 göçmeni Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakaladı. Yakalanan göçmenler ve kullandıkları fiber tekne Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.


Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilerek sınır dışı edileceği öğrenildi.

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