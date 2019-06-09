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Sahil Güvenlik ekiplerinin Bayrak hassasiyeti

Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çektiMuğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Bodrum Yassıkaya adası üzerinde bulunan Türk Bayrağı direğinde bayrak olmadığı ihbarında bulundular.

Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çekti


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Bodrum Yassıkaya adası üzerinde bulunan Türk Bayrağı direğinde bayrak olmadığı ihbarında bulundular. Bayrağın yere düştüğünü söyleyen vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıktığında Türk Bayrağı'nın ipinin koptuğunu gark etti. Ada üzerindeki direğin ipi değiştirilerek Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı personeli tarafından Türk Bayrağı tekrar göndere çekildi.

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