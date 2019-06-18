İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahil Güvenlikten denizde tıbbi tahliye

Muğla’nın en önemli koylarının bulunduğu Fethiye Göcek’te bir vatandaş özel tekneden denize atlaması esnasında yaralandı.

Muğla'nın en önemli koylarının bulunduğu Fethiye Göcek'te bir vatandaş özel tekneden denize atlaması esnasında yaralandı. Yaralı vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlıkçı kontrolünde karaya taşındı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Fethiye Göcek Sıralıbük koyunda ‘Brosv and Bottles' isimli özel teknede bulunan 37 yaşındaki Atilla Erdem Pekmezci isimli vatandaşın denize atlaması esnasında yaralandığı ihbarı yapıldı.


İhbar sonrası bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bir bot sağlık ekibini de yanına alarak kazazedeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş Fethiye Sahil Güvenlik iskelesine, oradan da Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.