Sahil Güvenlik'ten Fethiye ve Marmaris'te tıbbi tahliye

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla kıyılarında 7-24 görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kıyıları korumanın yanında uluslararası ve iç sularda seyreden teknelerde rahatsızlık yaşayan vatandaşların da yardımına koşuyor.

Sahil Güvenlik ekipleri Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaş için gelen yardım talebi üzerine rahatsızlanan vatandaşı Sahil Güvenlik botu tıbbi tahliye gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesindeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine bot ile tekneden aldığı vatandaşı tahliye ederek kıyıda bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti.