Sahil Güvenlikten Marmaris ve Bodrum'da tıbbi tahliye

Bodrum Görecek Adası'nda yaralanan bir vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edildi. Sahil Güvenlik ekipleri adada yaralanan vatandaşı sahil güvenlik botu ile karaya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde ise teknede yolcu olarak bulunan vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botu ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.