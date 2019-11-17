Sahil Güvenlikten uluslararası sularda ‘Tıbbi tahliye'

Datça açıklarında uluslar arası sularda seyreden ‘Ayşenaz' isimli ticari Türk gemisinde bulunan 33 yaşındaki S.K. isimli vatandaşın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tele sağlık tarafından S,K. isimli vatandaşın tıbbi tahliyesine karar verilirken, bölgeye Sahil Güvenlik botu ve 112 personeli sevk edildi.

Ticari gemide kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapılmasının ardından Sahil Güvenlik botu ile Datça iskelesine getirildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

52 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan Bodrum Karaada açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından lastik botlar içinde 14 Somali, 12 Filistin, 9 Suriye, 4 Güney Afrika, 4 Eritre,1 Mısır ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Bodrum Akyarlar açıklarında ise lastik bot içerisinde Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerini ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.