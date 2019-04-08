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Sahile izinsiz yapılan taş duvarın yıkımı gerçekleştirildi

Bir otel işletmesi tarafından Turgutreis Bahçelievler Mahallesi Zeyyat Mandalinci Caddesi sahilinde izinsizce yapımına başlanılan taş duvar, Bodrum Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile önlenerek yıkımı gerçekleştirildi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi 2019 Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında kaçak yapıların üzerine gideceğini belirtmesinin ardından çalışmalar zaman kaybetmeden başladı. Akşam saatlerinde Turgutreis Zabıta Noktasına gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, bir otel işletmesinin sahilde, herhangi bir izin almaksızın taş duvar çalışması yaptığını tespit etti. Tutanak tanziminin ardından çalışmayı durduran zabıta ekipleri, sabah saatlerinde tekrar bölgeye giderek izinsiz şekilde inşa edilmeye çalışılan taş duvarın yıkımını gerçekleştirdi.

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