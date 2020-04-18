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Sahili boş görünce dayanamayıp denize girdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasına Bodrum büyük ölçüde uyarken, sahile inen gençler ise denize girerek boş sahilin tadını çıkardı.


Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahiller ve sokaklar boş kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet sahilleri sessizliğini korudu. Bitez sahilinde ise 2 gencin denize girdiği görüldü. Sıcak havadan bunalıp denize giren gençler boş sahilin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da mavi sulara kendilerini bırakan gençler yüzme yarışı yapmayı da ihmal etmedi.


Denize giren gençler Korona virüsünden dolayı dışarı çıkamadıklarını belirterek, “15 dakikalığına denize girdik. Sahil bomboş, sahili ilk kez bu sesiz görünce dayanamayıp denize girdik” ifadelerini kullandılar.

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