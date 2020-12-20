İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahipli kediyi havalı tüfek ile vurdular

Muğla’nın Datça İlçesinde Defne Bardakçı’ya ait Köpük isimli kedi eve kanlar içinde geldi.

Muğla'nın Datça İlçesinde Defne Bardakçı'ya ait Köpük isimli kedi eve kanlar içinde geldi. Havalı tüfekle vurulduğu anlaşılan kedi Gökova Hayvan Hastanesinde ameliyata alındı.


Olay, Muğla'nın Datça İlçesi Reşadiye Mahallesi Knidos Sokakta meydana geldi. Defne Bardakçı'ya ait kedi eve yaralı halde geldi. Köpük isimli kedinin kimliği belirsiz kişiler tarafından havalı tüfekle vurulduğu anlaşıldı.


Kedinin sahibi Defne Bardakçı, "Kedimizin vurulduğunu fark edince hemen veterinere götürdük. Ameliyat için bizi Gökova Hayvan Hastanesine yönlendirdiler. Vücudunda 6 kırık tespit edildi. Hayvan hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla saçma çıkarıldı. Sokağa çıkma yasağında kedimiz dışarıda geziyordu. Datça gibi hayvansever bir ilçede böyle bir şey yaşamak bizi hem şaşırttı, hem de üzdü. Havalı tüfekle vurulduğu için sesi duymadık. Kedimiz eve yaralı halde kanlar içinde gelince şoke olduk" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.