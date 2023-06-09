Sahipsiz tonozlar denizden çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte dip temizliği yapıldı, sahipsiz tonlarca tonoz denizden çıkarıldı. Ayrıca deniz 30 bin yavru balık bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım Su Altı Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki dalgıçlar, deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. Deniz dibinden toplanan atıklar, teknelerle rıhtıma getirildi. Ayrıca Torba Koyu'ndaki sahipsiz tonozlar, vinçle denizden çıkarıldı. Tekneye yüklenen tonlarca ağırlığındaki tonozlar, rıhtıma getirildi.

Etkinlik alanında ayrıca denizcilikle ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Koray Kemiksiz, STK temsilcileri ve kamu kurumlarının görevlilerinin katıldığı programda S.S.Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğinde TURMEPA'ya ait atık toplama gemisine karşılıksız şekilde yer tahsisi protokolü imzalandı.

Program sonunda katılımcılar denize 15 bin çipura, 15 bin levrek olmak üzere toplam 30 bin yavru balık bıraktı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı;

“Bugün su altı dalış timiyle deniz dibi temizliği yaptık. Bu temizlik çalışmalarını 3 yıldır aralıksız yapıyoruz. Sadece temizlemekle çöp toplamakla olmuyor. Asıl mesele denizi kirletmemek. Bizim tek isteğimiz ve dileğimiz bu ve etkinlikleri bunun için yapıyoruz. Denize atılan her bir atık deniz dibi yaşamını olumsuz etkiliyor. Bize miras kalan mavi vatanımızın gelecek kuşaklara da miras bırakılması bizim için en büyük görevdir. Deniz Temiz Derneği'ne (TURMEPA) buradaki atık toplama gemileri için yer tahsisi yaptık. Balıkçılarımız birer TURMEPA gönüllüsü oldu. Çirkin manzara ortada. Dalgıçlarımız aracılığıyla deniz dibini temizleyeme devam ediyoruz. Bugün yapılan çalışmada tonoz ve katı atık olmak üzere toplam 10 ton atık çıktı.”