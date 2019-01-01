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Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Canan Karatay şaşırttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak Türk sanat müziği seslendiren Karatay'ın sahne performansı, büyük beğeni topladı.


Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair söylemleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, Bodrum'da bulunan bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. “Nasıl geçti habersiz” isimli Türk sanat müziği eserini seslendiren Karatay, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Sahnede dans etmeyi de ihmal etmeyen Karatay, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı. Dinleyicilerden büyük alkış alan Karatay'ın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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