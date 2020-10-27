Sahte alkolden Muğla'da 3'üncü ölüm

Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 66 yaşındaki Semran Başkurt'un ardından 47 yaşındaki Yelda Dağıtman Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yelda Dağıtman'ın aldığı sahte alkol nedeniyle 15 gürdür tedavi gördüğü öğrenilirken, dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitiren Yelda Dağıtman, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'na polis eşliğinde getirilen Yelda Dağıtman'ın otopsisi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenecek.