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Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan dolandırıcı çetesi, Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi.

İstanbul'daki ultra lüks villaya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi yakaladı.


Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden Türkiye'de yüzlerce kişiyi dolandıran dolandırıcı çetesine Muğla Asayiş Büro ekipleri darbe vurdu. Ayda 1 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılar İstanbul'daki lüks villaya yapılan baskınla yakalandı.



"170 bin lira dolandırdılar"


Bodrum'da bir vatandaş sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Titizlikle iz süren ekipler birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.



Villaya baskın


Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği tespit edilen villaya baskın düzenledi. Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Operasyon sonrasında 4'ü erkek, 2'si kadın 6 kişi İstanbul'da gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

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