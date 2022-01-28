İhlas Haber Ajansı

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Sahte bandrollü alkol ele geçirildi

Muğla’nın Yatağan ve Milas ilçelerinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Yatağan ve Milas ilçelerinde İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda sahte bandrollü alkol ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık çalışma sonucu düzenlenen operasyonlarda, Milas İlçesinde 200 litre etiketsiz etil alkol, Yatağan ilçesinde 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski, 5 şişe sahte bandrollü rakı, kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.


Olaylarda ilgili 5 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasının ardından 3şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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