Sahte kimlikten aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı

Ç. isimli şahsın iki yıldır sahte kimlik kullandığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris'teki ikametinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Yapılan araştırmada, O.Ç. isimli şahsın 3 ayrı “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçlarından arama kaydı olduğu tespit edildi.

Şahsın ikametinde yapılan aramada; bir miktar metanfetamin, bir miktar kubar esrar, esrar karıştırıcı aparat, 2 adet hassas tartı, sıcak silikon, elektrik bandı, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bir miktar tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.