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Sahte reçete ile ilaç satarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahte reçete ile Sentetik Ecza olarak bilinen uyuşturucu maddeyi eczanelerden salıp satan şebeke çökertildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte reçete ile Sentetik Ecza olarak bilinen uyuşturucu maddeyi eczanelerden salıp satan şebeke çökertildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekipleri 5 kişinin sahte rapor ve reçetelerle Sentetik Ecza olarak tabi edilen uyuşturucu maddeyi eczanelerden alıp piyasaya sattığı bilgisine ulaşması üzerine operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan narkotik ekiplerinin yapmış olduğu aramalarda 1850 adet uyuşturucu madde ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirdi. Operasyonda yakalanan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y gözaltına alındı. 5 kişi uyuşturucu madde ticareti, kamu kurum ve kuruluşları zarara uğratacak şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belge de sahtecilik suçlarından işlem yapıldığı işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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