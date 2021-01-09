Sakar Rampası'nda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Muğla'da dün başlayan sağanak yağışın ardından bugün 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Kızılağaç-Akyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düştü. 10 kilometrelik Sakartepe rampasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yaşanmazken, rampada izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.