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Sakar rampasında görüş mesafesi 5 metreye düştü

Muğla’da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası aşrı sis nedeniyle sürücüler karayolunda ilerlemekte zorlanıyor.

Muğla'da iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası aşrı sis nedeniyle sürücüler karayolunda ilerlemekte zorlanıyor.


Muğla'nın turistik ilçelerinin tek bağlantı noktası durumundaki 10 kilometrelik Sakartepe rampasında akşam saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. 10 kilometrelik çıkış ve iniş rampasında yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle özellikle virajlarda sürücülerden bazıları orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak maddi hasarlı kazalara neden oldu. Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazaları hafif yaralanma ve yara almadan atlattı.

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