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Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada yaralı olarak kurtarıldı.

Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampasından Akyaka istikametine seyir halinde olan İrfan Konya yönetimindeki 09 ADC 013 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ters dönen araç içinde yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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