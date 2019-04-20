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Sakar trafiği felç oldu

Marmaris ve Fethiye’ye ulaşımın sağlandığı Gökova Sakartepe rampasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Marmaris ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı Gökova Sakartepe rampasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. 10 kilometrelik Sakartepe rampası inişi trafik ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatılırken, sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.


Sakar rampasında trafiğin bir süre kapanmasına neden olan ise TIR'lar ile taşınan 40 metre uzunluğundaki beton bloklar oldu. Marmaris Bozburun Mahallesinde yapılacak köprünün beton bloklarının taşınması esnasında önlem amaçlı Sakar rampası inişi trafiğe bir süre kapatıldı. Her bir bloğun 40 metre uzunluğunda olması nedeniyle trafik ekipleri önde TIR'lara güvenlik amaçlı eşlik etti.


Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle beklemek zorunda kalan bazı vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için eğlenceye çevirdikleri gibi telefon ile bun anları öz çekim yaptı.

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