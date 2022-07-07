Sakarkaya Mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçlardan şikayet etti

Muğla'nın Milas ilçesi Sakarkaya Mahallesi sakinleri, Milas Belediyesi'ne dilekçe vererek mahalle içindeki yolların ağır tonajlı kamyonlar tarafından kullanılmamasını talep etti.

Verilen dilekçede, mahalle içi yolların çok dar olduğu belirtilerek; ağır tonajlı kamyonların mahalle içinden geçmelerinin mal ve can kaybına neden olabileceği, ağır tonajlı tırların yollara zarar vereceği, geçiş esnasında çıkardıkları tozların mahalle sakinlerinin sağlığına zarar vereceği vurgulandı.

Mahalleyi Milas'a bağlayan yolun çok dar olması nedeniyle trafikte telafisi mümkün olmayan zararların doğabileceği gerekçesi ile maden şirketlerine geçiş hakkı verilmemesi talebinde bulunan mahalle sakinlerinin dilekçesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde ele alındı. Dilekçe, gerekli incelemenin yapılması amacıyla İmar Komisyonu'na sevk edildi.