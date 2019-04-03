Sakin kent, AK Parti belediyeciliğini tercih etti

Muğla'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesini içinde barındıran Ula İlçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin aday gösterdiği İsmail

Akkaya seçimi yüzde 46,47 oy ile kazandı. CHP adayı Ümit Karaarslan yüzde 40,45, İyi Parti adayı Bekir Tavas ise yüzde 10,72 oy aldı.

Ula'nın yeni Belediye Başkanı İsmail Akkaya ve meclis üyeleri, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz eşliğinde Muğla Barosu'nda mazbatalarını aldı. İsmail Akkaya ve meclis üyelerine mazbataları Ula İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Adnan Tuncay tarafından teslim edildi.

Akkaya: "5 yıl sonra farklı bir Ula göreceksiniz"

Mazbata töreni sonrası açıklama yapan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Partimin tüm kademeleri, çok değerli Ulalılar, bize bu görevi verdiğiniz ve bu mutluluğu bize yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Szin güveninizi kazanabilmek için 24 saat ben ve ekibim emrinizde olacağız. Ula'yı uzun yıllar sonra Ak Parti Belediyeciliği ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Muğla'da Ak Parti'de bulunan ve başarılı olan bir Kavaklıdere ne ise, bir Seydikemer, Köyceğiz ne ise, Ula'da öyle olacaktır. Biz Ula'yı ilçe yapmaya geldik. 5 yıl sonra farklı bir Ula olacak. Sözde değil, özünde ilçe olmuş bir Ula görebileceksiniz. Herşey Ula için. Teşekkürler" dedi.