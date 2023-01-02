'Sakin Kent'in çevre dostu teknesi suya indi

Muğla'nın ‘Sakin Kent' unvanlı ilçesi Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin katıldığı Azmak Turu gezisinde kullanılan teknelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıvı yakıt yerine çevre dostu güneş enerjisi kullanım zorunluluğu sonrası, ilk çevre dostu tekne suya indirildi.

Yaz-kış kış yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören, ağaçlar ve sazlıklar arasında gerçekleştirilen Kadın Azmağı tekne turlarına her geçen yıl ilgi giderek artarken, artan ilgi sonrası tekne sayısında da artış yaşandı. Özel Çevre Koruma alanı içinde yer alan Kadın Azmağında seyreden küçük tur tekneleri ile yaklaşık 30-40 dakikalık gezi düzenleniyor.

Kadın Azmağı doğal akvaryum

Kadın Azmağı ve çevresinde çok sayıda canlı yaşam alanı bulunurken, özellikle doğal akvaryum niteliğindeki azmak derinliklerinde avlanmanın yasak olduğu yılan balığı, kefal, levrek gibi balıkların yanında 300'e yakın bitki örtüsü, ördek, kaz gibi çok sayıda kuş ve havyan türü de Kadın Azmağında yaşamını sürdürüyor.

23 tur teknesi sıvı yakıttan güneş enerjisine geçecek

Yılda 1 milyona yakın vatandaş azmak turuna çıkarken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Azmak Tur Kooperatifi'ne bağlı 23 tur teknesi için sıvı yakıt yerine güneş enerjisi veya elektrik enerjisine dayalı teknelerin hizmet vermesi istendi.

İlk çevre dostu tekne suya indi

Bakanlığın kararının ardından ilk güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu tekne suya indi. Tekne kaptanı Şadi Durmaz tarafından yaklaşık 1 milyon liraya mal olan ‘Ferayi-1' teknesi önümüzdeki yaz aylarında müşterilerine motor sesinden uzakta, sessiz, sakin ve kuş ve ördek-kaz sesleri arasında bir tur gezisi gerçekleştirecek.

“Ben çevre dostuyum”

Akyaka Kadın Azmağında tur düzenleyen ilk çevre dostu tekne sahibi Şadi Durmaz, “Elektrikli tekne, doğa dostu bir tekne. Çevre kirliliği yapmayan tekne. Şu anda dünyada hava kirliliği, iklim değişikliği var ve hoş bir durumda değiliz. Yağmur yok, yağmıyor. Ben de bir çevre dostu olarak imkanlarım çerçevesinde bir tekne yapmaya çalıştım. İnşallah hayırlı olur. Şu anda 23 tekne var azmak turu düzenleyen. Bu teknelerin sıvı yakıttan temiz enerjiye dönüşüm zorunluluğu var. İlk dönüşüm yapılan benim teknem. Önümüzdeki günlerde, haftalarda sıra ile hepimiz bu dönüşümü gerçekleştirecek. Üzerinde şu anda 3 lityum akü var, 5 panel var. Önümüzdeki günlerde elektrik hatları da çekildiğinde aküler geceden şarj olacak. Yetmediği durumda gündüz de güneşten faydalanacağız” dedi.