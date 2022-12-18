'Sakin Kent'te adım atacak yer kalmadı

2022 yılının son güneşli günleri yaşanırken, Muğla'da sahiller vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının yer yer 25 dereceyi bulduğu Muğla'nın kıyı kesimlerinde hafta sonu vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla'nın ‘Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde güneşli ve sıcak hava nedeniyle sahiller doldu. Günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka sahilinde işletmelerin masa sandalyeleri yoğunluk nedeniyle adeta deniz ile birleşti. 800 metre uzunluğundaki sahil tamamen masa ve sandalyeler ile dolarken, çocuklar da deniz kumu ile oynadı. Muğla'nın yanı sıra, Denizli ve Aydın illerinden de günübirlik Akyaka'ya gelen vatandaşlar, yılın son güneşli günlerinin tadını çıkardı.

Mevsimlerin her geçen yıl değiştiğine ve sıcak havanın etkisini arttırdığına dikkat çeken vatandaşlar, “Şu anda kışın ortasındayız. Birçok bölge soğuk havayı yedi. Önümüzde daha uzun bir kış var. Bugün son sıcak günlerden birisi. Bunu da vatandaşlar sahillerde görüldüğü gibi değerlendirmeye kalktı ailece. Neredeyse sahil denize taştı. Mevsimler değişmeye başladı. Dört mevsim yerine üç mevsim diye bir şey oldu. Yazlar daha uzun ve kışa doğru uzuyor. Kış da uzun sürüyor ve ilkbahar çabuk yaz aylarına geçiyor” dedi.