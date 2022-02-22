Sakin Kent'te cinayet

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde aralarında husumet olan iki kişiye yapılan sihallı saldırı sonrası bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Silahlı saldırıda Denizli Kale ilçesi nüfusuna kayıtlı Özcan Emreoğlu (43) hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Akyaka Mahallesi Azmak kenarındaki bir restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 BH 434 plakalı otomobili ile Akyaka'daki bir restoranın önüne gelen B.H. (39) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Özcan Emreoğlu (43) ile A.E.'ye (41) 10 el ateş etti. Açılan ateşle birlikte Özcan Emreoğlu, A.E. ve kurşunların isabet ettiği restoran çalışanı Z.Ç. (52) yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğüs bölgesinden yaralanan Özcan Emreoğlu (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra aracı ile kaçan B.H.'yi yakalamak için Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, polis ve jandarma tarafından karayolu ve kırsal yollar denetim altına alındı.