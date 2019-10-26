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‘Sakin Kent'te deniz keyfi sürüyor

Ekim ayının son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları yılın son deniz keyfi için Akyaka sahiline çekti.


Muğla'nın ilk sakin kent unvanlı Akyaka mahallesinde hava sıcaklığının 30-32 derece deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece dolayında seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde çay-kahve keyfi yapan vatandaşların yanında sezonun son deniz keyfini yaşamak için yüzen vatandaşlar dikkat çekti.


Yaz aylarında özellikle günübirlik tatil için Denizli, Aydın, İzmir gibi kentlerden gelen vatandaşlar ile adım atacak yer kalmayan ve nüfusunun 25 katı yerli ve yabancı misafir ağırlayan Akyaka, kış aylarında da sahil kenarında güneşin keyfini yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.


Bir taraftan denize giren vatandaşlar, diğer taraftan sahilde çayını yudumlayanların yanı sıra, Kadın Azmağında tekne turları da devam ediyor. Hafta sonu olması nedeniyle Üniversite öğrencilerinin de akın ettiği Akyaka sahili havaların bu seviyede seyretmesi durumunda Kasım ayında da deniz keyfinin yaşanmasına neden olacak.

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