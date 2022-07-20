Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 55 bin kişi ziyaret etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'nu, 9 günlük bayram tatili boyunca 55 bin kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent Kanyonu'na gelenler, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğe hayran kaldı.

Saklıkent Kanyonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bölgeye gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yemyeşil doğası ile kendine hayran bırakan Saklıkent Kanyonu, adrenalin tutkunlarının da bu sene vazgeçilmezi oldu. Kanyon içerisinde bulunan rafting sporuyla tatil anılarına renk katan ziyaretçiler, aynı zamanda çamur banyosu da yapabilme imkanı buldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent'in bir dünya markası olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: “Kurban Bayramı tatilinde bölgemize gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu'na akın etti. Yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlayan Saklıkent Kanyonu, doğa güzelliği ile ziyaretçileri cezbediyor. 9 günlük bayram tatilinde 55 bin ziyaretçiyi ağırlayan Saklıkent Kanyonu'na olan ilgi bayram sonrası da devam ediyor. Ziyaretçilerimiz Saklıkent'e geldikleri zaman 18 kilometrelik kanyon yürüyüşünden yaklaşık 2 kilometresini yaya olarak parkurlarımızda yürümektedirler. Yaklaşık 5 dereceyi bulan su sıcaklığında serinlemek için suya giriş sağlamaktadırlar. Kanyonumuzda ayrıca rafting faaliyetleri ve çamur banyoları yapılmaktadır.”