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Saksıda kenevir yetiştirmiş

Muğla’nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda saksı içerisine dikilmiş, 3 kök hint keneviri ile 530 gram esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda saksı içerisine dikilmiş, 3 kök hint keneviri ile 530 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 530 gram esrar ile saksıda 3 kök hint keneviri ele geçirildi. Ş.U. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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