Salça kazanına düşen Öykü bebek kurtarılamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kazanına düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Öykü Merve, 21 gündür tedavi gördüğü İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Çamköy Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen 2 yaşındaki Öykü Merve Açıl 112 Uçak Ambulans ile sevk edildiği İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öykü'nün Fethiye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde gelmişti. Vücudunun büyük bölümü yanık içerisindeydi. Yoğun bakımda tıbbi yapabilecek tüm müdahaleler yapıldı. 2 yaşındaki bir bebek için çok ağır yanıklar olduğu için hayatını kaybetti” dedi.