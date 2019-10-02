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Şampiyon İlknur, kupasını Başkan Oktay'a getirdi

Macaristan’ın Göyr şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olan Marmarisli milli sporcu İlknur Kurt, kupasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a getirdi.

Macaristan'ın Göyr şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Marmarisli milli sporcu İlknur Kurt, kupasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a getirdi. Genç sporcuyu kutlayan Oktay, Marmaris'ten ilk kez bir Avrupa şampiyonu çıktığını belirterek “Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.


Hedef dünya şampiyonluğu


Kick Boks Milli Takımı'nın 10 altın, 10 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplamda 48 madalya kazandığı şampiyonanın kendisi için çok önemli bir basamak olduğunu söyleyen 18 yaşındaki sporcu İlknur Kurt, “Türk bayrağını göndere çektirebilmek ve İstiklal Marşımızı okutmak benim için dünyanın en büyük mutluluğuydu. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. Bunun için de çalışmalara şimdiden başladım. Bu sene kazandığım Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimimi devam ettirirken, antrenmanlarımı da ihmal etmeden hedefimiz için çalışıyorum” dedi.


İlknur'un antrenörlüğünü de yapan babası Ahmet Kurt ise “Marmaris'e bu kupayı getirmekten onur duyuyoruz” dedi.


Marmarisli bir gencin adını Avrupa'ya şampiyon olarak yazdırmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay da “Marmaris'ten bir şampiyonun çıkması hepimizi çok sevindirdi. İlknur ile gurur duyuyoruz. Kendisinden başka şampiyonluklar da bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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