Şampiyon okçulardan Başkan Gürün'e ziyaret

Osman Gürün'ü ziyaret etti. Ziyarette Antrenör Dr. Ejder Sözen, okçular Hazal Burun, Ceyda Kömür, Meltem Kaya, Gülçin Balık, Ece Su Demircan hazır bulundu. Okçuluk Milli Takım Kampında bulunan Emircan Haney ve Songül Lök ziyarette yer alamadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı 2021 ve 2022 yılında Dr. Ejder Sözen yönetiminde büyük başarılara imza attı. Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney ve Songül Lök 2021 yılının en başarılı ilk sekiz sporcunun mücadele ettiği Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışmalarında A Milli takıma seçildi. Haney ve Lök 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır ilkbahar yarışmasında ve 2022 yılı boyunca tüm yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler.

Okçulardan Hazal Burun, Solovenya'da gerçekleşen 2022 Salon Avrupa Okçuluk şampiyonasında İpek Songül ile birlikte oluşan Genç Takım Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada Makaralı Yay Kadınlar U21 kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Büyükşehir Belediyesi okçularından Ceyda Kömür 2022 Salon Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde etti. Okçulardan Ece Su Demircan 2021 Salon Türkiye Şampiyonasında 13-14 yaş kadınlar kategorisinde Türkiye beşincisi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Antrenör Dr. Ejder Sözen hocanın gayretleri ile büyük başarıların sağlandığı Büyükşehir Belediyesi Okçuluk branşının bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. Başkan Gürün, başarılı sporcuları tebrik ederken, “Yatağan'ımızın Bencik köyünde başlayan bu başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Dr. Ejder Sözen hocamızın çabaları ve gayretleri ile okçulukta Muğla'yı ve ülkemizi ulusal, uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden sporcularımız yetişti, yetişmeye de devam ediyor. Tüm sporcularımızla tek tek gurur duyuyorum. İki sporcumuz da milli takım kampında. Ülkemizi ve Muğla'mızı başarıyla temsil edeceklerini yürekten inanıyorum. Büyükşehir olarak spora, sporcuya destek vermeye devam edeceğiz” dedi.