Şampiyonluk kupasını kaldırdılar

Ligin son maçında Final Spor'u konuk eden Çağdaş Bodrum Spor, maçı 103-89 önde tamamladı. Ligi şampiyon bitiren Çağdaş Bodrum Spor, maç sonunda törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda iki hafta önce oynanan Harem Spor mücadelesini kazanarak şampiyon olmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor, ligin 4. sırasında yer alan Final Spor'u konuk etti. Seyirci desteğini de arkasına alan Çağdaş Bodrum'un Hakan Yapar, Chris Warren, Horace Spencer, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile parkeye çıktığı müsabakada ilk çeyrek 23-23 berabere tamamladı. İlk yarıyı 56-49 önde tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, 3. çeyrekte rakibi ile sayı farkını açarak skoru 81-72'ye getirirken, dördüncü ve son çeyrekte de liderliğini sürdüren Bodrum ekibi maçı 103-89 önde tamamladı.

"Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum"

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan, kendi evinde yenilmeden 30 haftayı tamamlayan oyuncularını tebrik ederek başladığı konuşmasında, “Çağdaş Bodrum Spor, Bodrum için ve Türk basketbolu için çok önemli bir yatırım. Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın, yöntemimizin ve taraftarımızın yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Bugün o hedefimize ulaştık"

Maç sonunda düzenlenen tören ile kupayı alan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, takım ve kulüp yönetimi ile birlikte seyirciyi alkışlayarak teşekkür etti. Kupa seremonisi sonrasında bir açıklama yapan Çağdaş Holding CEO'su ve Çağdaş Bodrum Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek arzusunda olduklarını da belirten Dağlarca Çağlar şunları aktardı:

”Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tek başımıza başardık dersem, iki sezondur bize destek veren koca yürekli taraftarlarımızı yok saymış olurum. Bunu tüm Bodrum'da bize gönül veren, maçlarımızda bize destek veren Bodrum yaşayanları ile birlikte yaptık. Süper Lig'e çıkmak hedefimizdi. Bugün o hedefimize ulaşmış olduk. Bundan sonra bu hedefi koruyarak, Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum yaşayanlarına Süper Lig heyecanını yaşatmak istiyoruz. Ayrıca Bodrum'da kalıcı değerler oluşturmak istiyoruz. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak da artık hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Bunu başardığımızda Bodrum'a müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır.”