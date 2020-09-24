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Sanat Güneşi Zeki Müren için evinde mevlit okutuldu

Sanat Güneşi Zeki Müren’in, ölümünün 24’üncü yıl dönümünde Bodrum’daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Sanat Güneşi Zeki Müren'in, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde Bodrum'daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.


Şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Zeki Müren'in, vefatının 24. yılında Bodrum'daki evinde mevlit okutuldu. Kumbahçe Mahallesi'nde müzeye çevrilen evinde okutulan mevlit korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez vatandaşlara kapalı düzenlendi. Mevlit, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın internet ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

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