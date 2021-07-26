Sanat ve antika meraklıları Baaf Bodrum'da buluşuyor

Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı 28 Temmuz da ziyaretçileriyle buluşacak.

Sanatın iyileştirici gücü ile geçirdiğimiz kötü günlerin izlerinin silineceği Baaf Bodrum Fuarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ülkemizin tanınmış usta ressamlarının ve antikacılarının katılacağı Baaf Bodrum; Sanatsever ve Antika meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Baaf Bodrum Fuarında 500'ün üzerinde sanatçının eserleri yaklaşık 4 bin m2'lik alanında sergilenecek. 15 binden fazla sanatseverin beklendiği fuar ile dünyanın en önemli sanat fuarlarından birinin de temelleri atılmış olacak. Sanatseverler ve koleksiyonerler fuarda, katılımcı kurumların özenle oluşturduğu seçki bağlamında, sanatsal üretim (resim, heykel, baskı, fotoğraf vb) ve antika objelerin yanı sıra yetkin yapıtlardan oluşan koleksiyon seçkileriyle buluşma, sanatsal malzeme ve yayınlara ilişkin faaliyet gösteren saygın birimlerle bir araya gelebilme, farklı başlıkları içeren bir dizi akademik etkinliklerle (konferans/sunum, panel, söyleşi vb) kucaklaşma, şansı bulabilecek.

Dünyanın en önemli turizm mekanlarından biri olan, Bodrum'da dünyanın önde gelen koleksiyoner, sanatçı ve sanatseverlerin buluşacağı Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı Türk turizmine de çok önemli katkılar sağlayacak.

18.00- 24.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan fuarda ziyaretçiler gündüz tatilin keyfini çıkartırken, akşamları da sanat eswrleriyle buluşma fırsatı yakalayacak.

“Vakt-i Fener” ilk defa sanatseverler ile buluşuyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” ilk defa Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverler ile buluşacak. Fenerbahçe'nin bir asrı aşan tarihinden önemli kesitleri tek bir eserde birleştiren Vakt-i Fener Burak Karavit imzası taşıyor.

27 Temmuz günü saat 19.00'da açılış seremonisi ile başlayacak, Önizleme ve Kerem Görsev mini Konseri ile devam edecek Baaf Bodrum Fuarı, 01 Ağustos 2021 Pazar akşamına kadar açık olacak.