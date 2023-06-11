Sanatçı Cingiz'in resim ve heykel sergisi açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hasan Cingiz'in resim ve heykel sergisi açıldı. Açılışa İtalya'dan en iyi aktör seçilen Fikret Kuşkan da katıldı.

Yakaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde açılan sergiye yoğun ilgi vardı. Cingiz'in göçebeleri konu aldığı sergisinde eserleri büyük beğeni topladı. Çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Cingiz, “2008 yılından beri Göçebeler'i işliyorum. Aslında Bodrum'a gelen turistlerin de bir nevi göçebe olduklarını düşünüyorum. Çünkü göçebe ruh, tatilciliği ve tatili tetikleyen bir ruh. Bu sergiye 30 adet çalışmamla katıldım. Sergiye hazırlanmam, 3-4 ayı buldu. Benim yaşım ilerledikçe resimlerin yaşı da benimle birlikte ilerliyor. Aynı çizgide ilerliyoruz. Resimlerimde ağırlıklı olarak siyah ve kırmızı rengi kullanıyorum. Heykellerimde de stilize edilmiş figürleri görüyoruz. Bu figürlerin günlük hayatımda bende bıraktığı izleri resim ve heykele dönüştürüyorum. Herkesi çalışmalarımızı görmeye davet ediyorum” dedi.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde Cingiz'in sergisi ile birlikte 4 sergi daha açıldı. Açılışı, geçtiğimiz günlerde İtalya'da en iyi oyuncu ödülünü kazanan oyuncu Fikret Kuşkan yaptı. İtalya'nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen uluslararası film festivali Ora!Fest'te ‘Roza' filmindeki performansıyla ‘en iyi aktör' seçilen Kuşkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Hayatım boyunca en çok kıskandığım şeylerden birisi bireysel sanattır. Çünkü bireysel sanatta, sanatçıları sonuna kadar özgürdür. Toplu sanatçıların eli kolu bağlıdır, 60-70 tane kalem vardır. Hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan sinema, bale, opera, bunlar zorlu alanlardır. Kibir, ego bireysel sanata yakışır. Bizler de maalesef öyle değiliz” diye konuştu.

Sergiler 6 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.