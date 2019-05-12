Sanatçı dostu Başkan'dan kulis sürprizi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun sezon finalini yaptığı “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” ekibini, Nurol Kültür Merkezi kulisinde ziyaret etti.

Ege Bölgesi'nin tek şehir tiyatrosu olan "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu", 2019 kış sezonunun son oyununu Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrumlu tiyatro severlerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla kapattı.

Şehir Tiyatrosu ekibini, sezonun son oyununda yalnız bırakmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sanatçıları kuliste ziyaret etti. Sanata ve sanatçılara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Başkan Aras'la sohbet etme fırsatı bulan Bodrum Şehir Tiyatrosu sanatçıları,yaz aylarında yapacakları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi vererek Bodrum'daki kültür merkezlerinin koşullarının daha elverişli hale getirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüşlerini aktardılar.

Kulisteki ziyaretin ardından Bodrum Şehir Tiyatrosu oyuncuları, bu sezon son kez “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” için sahneye çıktı. Bodrum'da 7'ncii kez oynanan oyun, iftar saatinde sahnelenmesine rağmen büyük ilgi gördü. Herodot Kültür Merkezi'nin ardından, ilk kez Nurol Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşan oyuncular, oyun bitiminde Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in çağrısı üzerine hep birlikte "her şey çok güzel olacak" diyerek sezona veda ettiler. Coşkuya, salondaki izleyiciler de dahil olunca Nurol sahnesi "her şey çok güzel olacak" sözleri ve alkışlarla çınladı.

Oyunu izleyenler arasında müzisyen Fatih Erkoç ve Kökluyu Çocuk Korosu müzisyenleri de vardı. Karaova'dan gelen izleyiciler perde indikten sonra Erkoç ve tiyatrocularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Hüseyin Akşen'in yönettiği “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası”nda ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er ve Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın yer alıyor.