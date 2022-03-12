Sanık Mertcan Avcı hakkındaki iddianame kabul edildi

Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delilerin iddianamede yer almadığını gerekçe göstererek geri iade edilmişti.

Başsavcılık tarafından 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi iade kararı itiraz edilerek Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılık tarafından hazırlanan ve iade edilen iddianameyi tekrar inceleyerek iade kararını kaldırdı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararında, “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin iadesine karşı yapılan itirazındaki gerekçelerin haklı olduğundan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin iadesi kararına karşı yapılan itirazın kabulüne, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianamenin iadesi kararının kaldırılmasına, evrakın gereği yapılmak üzere 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine iadesi'ni hükmetti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı'nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe göstermişti.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mertcan Avcı hakkında hazırladığı iddianamenin iadesi sonrası Başsavcılık tarafından yapılan itirazı görüşen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırdığını belirtti. Av. Epözdemir, “Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdi. Bu karara müvekkil aile de biz de anlam verememiştik. Mahkeme aşamasında Adli Tip kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin'in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakıldığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmişti. Dosyada 3 Adli Tıp Kurumu raporuna ve yeni delillere göre ölüm nedeninin diri diri yakma, ölüm zamanının ise tespit edilemediği gerçeği karşısında, yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamanının tespit edilmesi gerektiğine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi. Bu nedenle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bu surette Mertcan Avcı hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli iddianamenin kabulüne karar verilmiştir. Bu sanık bakımından da yargılama başlayacaktır. Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanın başından beri verdiği kararlar, ara kararları ve yaklaşımı nedeniyle tarafımızca mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiş olması hasebiyle reddi hakim talep edilmiştir. Bu taleplerimiz her seferinde gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir. Nihayetinde son olarak verilen ve üst numaralı mahkemece kaldırılan iddianamenin iadesi kararı da bu şüphelerimizi haklı çıkarmıştır. Müvekkillerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tarafsız olmadığına dair yerleşik bir kanaat hasıl olmuştur. Bu mahkemeden adalet çıkmayacağı aşikardır. Daha önce bunu müteaddit defalar ifade etmiştik, bu kere tarihe not düşmek için burada tekrar ifade etmek istiyoruz. Bu mahkemeden adalet çıkmaz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz bundan sonra da sonuna kadar devam edecek” dedi.

Pınar Gültekin cinayetinin karar duruşması 11 Nisan'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi bekleniyor.