Santral iş kazasında ilk duruşmada karar çıktı

Yatağan Termik Santralinde 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı "kömür bandındaki çökme" olayıyla ilgili tutuksuz yargılanan 5 şüpheli hakkında mahkeme, 3'üne 45 bin 600, 2'sine 25 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz'da santrale kömür taşıyan kömür bandının çökmesi sonucu 2 işçi ölmüş, 9 işçi de yaralanmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklara 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Muğla 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 5 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sorumluların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediği ve iş kazasının bu nedenle meydana geldiğini, santral Direktörü Serdar Toprak, Dış Tesisler Müdürü Murat Ünsal ve İş Güvenliği Uzmanı Semiha Dündar'ın birinci derece kusurlu olduğunu, Santral Müdürü Ali Değirmencioğlu ve Müdür Yardımcısı Rıdvan Akdeniz'in ikinci derece kusurlu olduğunu, mağdurların alınan ifadelerinde sanıklardan şikayetçi olmadıklarını beyan ettiklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkında verdiği kararda, Santral Direktörü Serdar Toprak, Dış Tesisler Müdürü Murat Ünsal ve İş Güvenliği Uzmanı Semiha Dündar'ın ayrı ayrı 5'er yıl ile cezalandırılmasına, sanıkların izlenen halleri lehlerine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 1/6 indirim yapılarak ayrı ayrı 4 yıl 2'şer ay hapis ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki şekil ve suret şartları dikkate alınarak verilen hapis cezasının 45 bin 600 lira adli para cezasına çevirdi.

Sanıklarlardan Ali Değirmencioğlu ve Rıdvan Edip Akdeniz'in ise izlenen halleri lehlerine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 1/6 indirim yapılarak ayrı ayrı 2'şer yıl 4'er ay hapis ile cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki şekil ve suret şartları dikkate alınarak verilen hapis cezasının 25 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi.