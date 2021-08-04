İhlas Haber Ajansı

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Santralin yakınındaki Ören tahliye ediliyor

Milas’ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.



Bir yandan Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor. Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

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