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Sarıgerme'de denize giren genç boğuldu

Sarıgerme’de denize giren 16 yaşındaki Emre Sönmez boğuldu.

Sarıgerme'de denize giren 16 yaşındaki Emre Sönmez boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, SARÇED plajına giden Sönmez, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.


Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Sönmez, can kurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.


Sönmez, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Sönmez'in cenazesi, otopsi için Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Denizli Çameli nüfusuna kayıtlı Emre Sönmez'in Köyceğiz Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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