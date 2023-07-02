Şarkıcı Selen Görgüzel Bodrum'da sahne aldı

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Bodrum'da sahne aldığı mekanda şarkılarıyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Azka Otel'de sahne alan ve "İyisin" şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı Selen Görgüzel, hareketli şarkılarla programına devam etti. Görgüzel söylediği şarkılarla kulaklara hitap ederken Swarovski taşlı ve dekolteli kıyafetiyle de dikkat çekti. Şarkılarını söylerken danslarıyla da büyük alkış alan güzel şarkıcı, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kalarak misafirlere adeta müzik ziyafeti sundu.