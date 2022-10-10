Şarkılar Zehra'ya can olacak

Marmaris'te yaşayan Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin SMA Tip 1 hastası bebekleri Zehra'nın tedavisi için büyük bir kampanya düzenlendi. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzik Emekçileri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen iki günlük konserde sanatçılar Zehra için seferber oldu.

Marmarisli sanatçılar, 1 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Fatma Zehra Dağ'a destek olmak için konser verdi. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzik Emekçileri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen konserde şarkılar minik Zehra için söylendi. Marmaris Amfitiyatro'da iki gün olarak organize edilen konserin ilk gününde Serkan Oktay, Serhat Can, İlhan Tarık, Meftun, Evşen Atalay sahne aldı. Bugün ise Taylan Ünlü, Barış, Mesut Külahlı ve Orkestrası, Mustafa Göktaş ve ekibi, Gülşah konser verecek.

Konserin ilk dakikalarında Zehra da annesi ve babasıyla sahneye çıktı. Yaptığı konuşmada kızının ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen anne Ümran Dağ, “Böyle bir bağış konseri için burada olmak istemezdim. Ama kızım için gerekirse her yerde olurum. Sesimi duyurmamız gerekiyor. Yolun çok başındayız, lütfen yolumuzun sonuna kadar yanımızda olun, desteklerinize ihtiyacımız var. Kızım 5 aydan beri suyun tadını bile bilmeyen bir bebek olarak yaşıyor. Yanında bir bardak su içemeyen bir anneyim, evladını emzirmeye hasret bir anneyim. Acımız son bulsun istiyorum, ben kızımı makinalarla yaşatmak istemiyorum. İlacına kavuşması için yanımızda olmanızı istiyoruz. Bu akşam için emeği geçen, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanya gönüllüsü Duygu Önal ise kampanyanın yüzde 9.2'de olduğunu belirterek, “12 Ekim'de Zehra bebek 1 yaşına girecek. Bu bebekler bu tedaviyi ne kadar erken alırlarsa onlar için o kadar iyi. Bu nedenle Zehra iki yaşına girmeden bu tedaviyi alması için herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.