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Sarnıca düşen yavru kedileri itfaiye kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir okulun bahçesindeki sarnıca düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından kurtarılırken, 1 yavru ise telef oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir okulun bahçesindeki sarnıca düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından kurtarılırken, 1 yavru ise telef oldu.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Kumbahce Mahallesinde bulunan Hüseyin Turgut Karabağlı okulu bahçesindeki üstü kapalı sarnıç içerisinden kedi sesi geldiğini duyan idareciler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı Bodrum Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal etti. Önce sarnıcın kapağını kurtarma makasıyla açan itfaiye ekipleri, sarnıca düşen 3 yavru kediyi kurtardı, bir yavrunun ise telef olduğu belirlendi.


Hayvanlara hiç bir zarar vermeden sağlıklı olarak kurtaran Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kedilerin gerekli tedavi ve ihtiyaçlarını giderdi. İtfaiyecilerin imdadına yetiştiği yavru kediler, daha sonra okul idarecilerine teslim edildi.

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