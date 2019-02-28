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SAT komandolarından nefes kesen tatbikat

Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabında, SAT komandolarının gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı nefesleri kesti.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatın Akdeniz etabı devam ediyor.


Tatbikatta düşman unsurlarını etkisiz getirilmesinin yanı sıra rehin alınan bir gemide kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının, helikopterden iple sarkarak başlattıkları kurtarma operasyonunda ortaya çıkan sahneler gerçeğini aratmadı. Başarılı bir şekilde mahsur kalan gemi personellerini kurtaran SAT komandoları, performanslarıyla tam not aldı.

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