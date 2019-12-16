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Satmaya çalıştığı uyuşturucuyla birlikte yakalandı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik ekipleri A.S isimli şahsin uyuşturucu madde ticaretini yaptığı bilgisini alması üzerine şahsi suçüstü yakalamak için şahsi bir müddet takip ettikten sonra operasyonla yakaladı. Şahsin konakladığı yerde yapılan aramada 30 parça halinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan malzeme ele geçirdi, gözaltına alınan şahsin emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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