Satranç Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada, dereceye giren ve şampiyon olan sporculara bisiklet, satranç saati, kol saati, profesyonel satranç takımı ve kitap verildi.

Menteşe Belediyesi, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği tarafından ikincisi düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası iki gün sürdü. Bursa, Antalya, Samsun, Aydın, Denizli, Afyon, İzmir ve Muğla'dan 250 sporcunun katıldığı turnuvada çocuklar kadar, anne babalarda büyük bir heyecan yaşadı.

Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz ödül töreninde yaptığı konuşmada turnuvanın düzenlenmesinde emeğini geçenleri tebrik ederek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yakışan bir turnuva oldu. Katılım sağlayan ve dereceye girerek ödül alan, tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Anne babalarına da katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.