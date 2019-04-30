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Satranç turnuvasında 26 sporcu mücadele etti

Muğla Nisan Ayı İçmeler Ulusal Kuvvet Derecesi Satranç Turnuvası, 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.


Muğla Nisan Ayı İçmeler Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) Satranç Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Muğla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya 26 sporcu katıldı. Turnuvada müsabakalar 7 tur halinde gerçekleştirildi. Turnuva sonrası ilk üçe girenlere kupaları, tüm katılımcılara ise hatıra madalyaları organizasyonun sponsoru işletmenin sahibi Ferhat Öztürk ve Ayhan Koç, TSF Menteşe/Ula Temsilcisi-Turnuva Direktörü Barış Öztürk, Turnuva Başhakemi Emin Kocakaplan ile Hakem Saimenur Özbelen tarafından verildi. İlk 4 dereceyi elde eden sporcular şöyle: 1.İbrahim Muhammed Öztürk, 2. Ferhat Yamaç Gebeş, 3. Bilal Yağız Çelik, Barış Çataroğlu

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